Соперник Динамо в Кубке Украины проведет спарринг против ФК Львов

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о подготовке своей команды к возобновлению сезона.

"Мы очень скучали по работе, по этому процессу. Результаты тестов на коронавирус пришли – все здоровы. Мы официально начинаем работать. Времени мало, а работы много. Надо успевать. Есть определенное волнение. Будем максимально работать. Все хорошо. У всех настроение хорошее – на карантине было хуже.

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Есть один официально запланированный спарринг – с Минаем. Ищем еще одного соперника. Против Миная сыграем точно, а дальше – посмотрим. Я не знаю состояние команды, возможно, второй матч уже будет лишним, не успеем. Если найдем соперника на вторник-среду, то может быть. Но пока ждем официальной информации", – сказал Мелик в эфире Футбол NEWS.

Добавим, что чемпионат Украины возобновится 30 мая. Сейчас в турнирной таблице первенства Львов занимает девятое место. К слову, товарищеский поединок против команды уровня УПЛ будет полезным и для Миная, ведь команда, которую возглавляет Василий Кобин, должна сыграть с киевским Динамо в полуфинале Кубка Украины. Интересно, что Минай стал первым украинским клубом, у игрока которого обнаружили коронавирус.

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