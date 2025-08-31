Кристал Пэлас интересовался Жейди Канво из Тулузы. "Фиолетовые" отклонили первоначальное предложение английского клуба. Но "орлы" не сдались.

Вильяреал расчищает путь для Довбика – испанский клуб отпустил нападающего к сопернику Динамо

Как сообщает Фабрицио Романо, Кристал Пэлас согласовал трансфер 19-летнего защитника. Тулуза получит 27 миллионов евро, что будет рекордной продажей окситанцев. Ранее самым дорогим трансфером "фиолетовых" был переход Исса Диопа в Вест Хэм за 25 миллионов евро.

Стоит заметить, что Канво отыграл за Тулузу лишь 20 матчей в Лиге 1, но этого было достаточно, чтобы убедить Кристал Пэлас. Интересы Жейди представляет экс-игрок Ливерпуля Момо Сиссоко.

Добавим, что Кристал Пэлас будет играть против Динамо в основной стадии Лиги конференций.

Забарный приобщился к голу в битве с Тулузой – Невеш оформил шедевральный хет-трик, украинец причастен к пропущенным