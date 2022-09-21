Соглашение с новичком рассчитано на 2 года. Шека перешел в Ренн на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

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В сезоне 2020/21 Шека стал чемпионом Франции в составе Лилля. За "догов" португалец отыграл 5 сезонов (с перерывом на аренду в Дижон), а 1 июля у него завершился контракт с клубом. Ранее 27-летний центрхав выступал за Брагу и португальскую Ковилью. В составе Лилля оставил весомый след – 144 матча, 9 голов, чемпионство и Суперкубок Франции (именно он забил победный гол в ворота ПСЖ).

Был в карьере Шеки и один любопытный инцидент. Летом 2021-го он подрался с одноклубником во время товарищеского матча против Кортрейка. Тогда португалец получил дисквалификацию на один матч чемпионата Франции.

Напомним, именно с Ренном Динамо сыграет следующие матчи в Лиге Европы. Поединок во Франции состоится 6 октября, а игра в Кракове – 13-го. После двух туров киевляне не набрали ни одного очка, у Ренна 4 балла.

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