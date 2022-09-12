Чемпионат Франции, 7 тур

Страсбург – Клермон – 0:0

Удаление: Ле Маршан, 88 (С)

Анже – Монпелье – 2:1

Голы: Юну, 9, Буфаль, 69 (пен.) – Норден, 7

Аяччо – Ницца – 0:1

Гол: Делор, 65

Лорьян – Нант – 3:2

Голы: Уттара, 19, Катлин, 60, Коне, 74 – Ганаго, 13, Симон, 85

Тулуза – Реймс – 1:0

Гол: Абухляль, 31

Удаление: Флипс, 61 (Р)

Ренн – Осер – 5:0

Голы: Сулемана, 3, Гуири, 60, Террье, 68, Те, 78, Аблин, 85

Монако – Лион – 2:1

Голы: Бадиашиль, 55, Марипан, 63 – Токо-Экамби, 81

Страсбур и Клермон расписали бесцветную ничью, а Монпелье подарил Анже первую победу в сезоне. Ницца продолжает чередовать победы с поражениями. В этот раз было время минимального триумфа над Аяччо.

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Сенсационный Лорьян держится вблизи группы лидеров. "Мерлузы" одержали третью победу подряд, перестрелив Нант в матче с 5 голами. Тулуза прервала неудачную серию – первая победа после 3 туров поражений.

Ренн набрал хорошую форму и пугает Динамо в группе ЛЕ. Очередной жертвой стал Осер, которому отгрузили 5 голов. Опасности можно ожидать от кого угодно – забивали 5 разных игроков "красно-черных". Правда, первый матч между Ренном и Динамо состоится через месяц (6 октября во Франции).

Центральный матч тура проходил в Монако. Местная команда плохо начала кампанию, но в предыдущем туре победила Ниццу. Лион наоборот – хороший старт был испорчен поражением от Лорьяна. Нынешний матч подтвердил тенденцию. Роль бомбардиров примеряли центрбеки хозяев – Бадиашиль и Марипан. Лион только под занавес отквитал один мяч усилиями Токо-Экамби. Тете отыграл весь матч, но арендованный бразилец из Шахтера не смог отличиться результативными действиями.

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