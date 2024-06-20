После первой части подготовки в спортивном центре Партизан-Телеоптик футболисты Партизана во главе с главой тренерского штаба Александром Станоевичем отправились в Словению, где пробудут до 28 июня. Об этом информирует Sportski žurnal.

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Сообщается, что "чёрно-белые" останутся в комплексе Термы Чатеж и по плану проведут контрольный матч с местной командой Браво. Затем последует возвращение в Белград и поездка в Россию первого июля на "братский турнир" с московским Динамо (3 июля) и ЦСКА (7 июля).

Новый сезон соперник киевского Динамо откроет 20 июля в гостях у Напредека. Напомним, что матчи второго раунда квалификации ЛЧ между Динамо и Партизаном состоятся 23 или 24 июля, а также через неделю от этой даты.

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