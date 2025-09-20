Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер рассказал о кадровой ситуации в команде перед важными матчами АПЛ и стартом в еврокубках.

В лазарете "орлов" находилось немало лидеров, однако большинство восстанавливаются даже с опережением графика. Гласнер выразил восхищение работой медштаба, передает ВВС.

Хавбек Адам Уортон (45 млн евро по оценке Transfermarkt) и нападающий Эдди Нкетия (18 млн евро) готовы сыграть уже в сегодняшнем дерби против Вест Хэма. Вингер Исмаила Сарр (25 млн) начнет полноценные тренировки завтра и должен быть готов к Ливерпулю (27 сентября). Резервный голкипер Вальтер Бенитес (7,5 млн) вывихнул палец, но может успеть вернуться к старту Лиги конференций.

Напомним, В первом туре еврокубка Кристал Пэлас поедет в гости к Динамо. Матч в польском Люблине состоится 2 октября.

