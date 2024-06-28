Соперник Динамо получил усиление из МЛС
Полузащитник Кервин Арриага официально стал новичком сербского Партизана.
Партизан на официальном сайте сообщил о трансфере опорного полузащитника Кервина Арриаги.
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Хавбек присоединился к сербской команде из американской Миннесоты и является уроженцем Гондураса. Контракт рассчитан на 3 года, а Transfermarkt сообщает, что Арриага обошелся Партизану в 500 тысяч евро.
Отметим, что Кервин является воспитанником гондурасского Платенсе, также поиграл за местный Марафон до перехода в Миннесоту. В прошлом сезоне Арриага провел 13 матчей в МЛС, в которых отметился 3 голами.
Именно Партизан станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже 23 июля, а ответный матч – 30-го.
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