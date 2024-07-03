Соперник Динамо подтвердил участие в позорном "братском" турнире на России
Сербский Партизан таки сыграет в позорном турнире, который организуют российские оккупанты.
Партизан подтвердил на официальном сайте, что будет участвовать в Кубке Братства, который состоится в Москве.
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В турнире, кроме Партизана, также сыграют московские ЦСКА и Динамо и ОФК Белград. Уже известно и расписание матчей:
3 июля – Динамо Москва – Партизан.
4 июля – ЦСКА Москва – ОФК Белград.
6 июля – Динамо Москва – ОФК Белград.
7 июля – ЦСКА Москва – Партизан.
Напомним, что Партизан станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже 23 июля, а ответный матч – 30-го.
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