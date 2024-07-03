Сербский Партизан таки сыграет в позорном турнире, который организуют российские оккупанты.

Партизан подтвердил на официальном сайте, что будет участвовать в Кубке Братства, который состоится в Москве.

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В турнире, кроме Партизана, также сыграют московские ЦСКА и Динамо и ОФК Белград. Уже известно и расписание матчей:

3 июля – Динамо Москва – Партизан.

4 июля – ЦСКА Москва – ОФК Белград.

6 июля – Динамо Москва – ОФК Белград.

7 июля – ЦСКА Москва – Партизан.

Напомним, что Партизан станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже 23 июля, а ответный матч – 30-го.

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