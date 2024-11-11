В понедельник, 11 ноября, Хоффенхайм объявил об увольнении главного тренера Пеллегрино Матараццо. Гостевая ничья с Аугсбургом (0:0) в матче 10-го тура Бундеслиги стала для руководства клуба последней каплей.

Айнтрахт благодаря VAR удержал драматическую победу над Штутгартом и вытеснил Байер из топ-3 Бундеслиги

Контракт Матараццо с клубом продолжит действовать до конца сезона – всё это время тренер будет продолжать получать зарплату. В клубном заявлении говорится, что увольнение тренера случилось из-за отсутствия результатов команды и нестабильных выступлений.

Временными наставниками команды на ближайших тренировках станут помощники Матараццо, Франк Фрёлинг и Бенджамин Хюбнер. Согласно Kicker, спортивный директор Хоффенхайма Андреас Шикер хочет пригласить на вакантную должность своего хорошего друга Кристиана Ильцера, который тренирует австрийский Штурм.

Напомним, что в октябре Хоффенхайм обыграл Динамо в ЛЕ со счётом 2:0.

Бундеслига, турнирная таблица: Бавария продолжает лидировать, Байер в топ-4, Боруссия Д вне зоны еврокубков