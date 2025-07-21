"Для нас сыграть такой матч уже мечта, но мы не выходим на поле побежденными. Попробуем действовать как Давид против Голиафа. Я родом из Гозо, и мы, мальтийцы, очень упрямые, когда что-то себе вбиваем в голову.

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Наш тренер Модика изменил менталитет нашей команды. Именно это нам и было нужно для этого рывка. Мы создали структуру, серьезность, амбиции: мы хотим стабильно играть в Лиге чемпионов, наш путь только начинается", – поделился Бонничи в комментарии Corriere dello Sport.

Напомним, Хамрун станет соперником Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая игра запланирована уже на завтра, 22 июля, а ответный матч состоится через неделю.

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