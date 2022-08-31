Соперник Динамо отпустил своего нападающего в Бундеслигу
19:50 - Читати українською
Нападающий Мергим Бериша проведет сезон 2022/23 в немецком первенстве.
Аугсбург в своем твиттере объявил о приходе нападающего Мергима Бериши из Фенербахче.
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Нападающий перебрался на правах аренды. Интересно, что Бериша в этом сезоне сыграл лишь в 1 матче за "канарок" в чемпионате Турции и не выходил на поле в противостоянии с Динамо.
Напомним, что в соперниках киевлян в группе Лиги Европы кроме Фенербахче еще Ренн и АЕК Ларнака.
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