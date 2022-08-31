Аугсбург в своем твиттере объявил о приходе нападающего Мергима Бериши из Фенербахче.

Соперник Динамо намерен подписать одного из сенсационных лидеров чемпионата Франции

Нападающий перебрался на правах аренды. Интересно, что Бериша в этом сезоне сыграл лишь в 1 матче за "канарок" в чемпионате Турции и не выходил на поле в противостоянии с Динамо.

Напомним, что в соперниках киевлян в группе Лиги Европы кроме Фенербахче еще Ренн и АЕК Ларнака.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте