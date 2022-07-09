Соперник Динамо окончательно продал экс-звезду УПЛ в Англию
Фенербахче подзаработал деньжат перед противостоянием с Динамо в квалификации Лиги чемпионов.
Нападающий Аллахьяр Сайядманеш стал полноценным игроком Халл Сити, информирует официальный сайт "тигров".
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В свое время иранец ярко провел полтора года аренды за Зарю, однако луганчане не могли позволить себе выкуп форварда. Этой зимой Фенербахче отпустил Сайядманеша в новую аренду к более богатым англичанам. Нападающий отыграл за Халл 12 матчей и забил всего один мяч, но "тигры" решили выкупить игрока, заплатив туркам 4,5 млн евро.
Напомним, Фенербахче является соперником Динамо во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится 20 июля, а второй – через неделю.
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