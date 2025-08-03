Кипрский Пафос не упускает возможности усилить состав перед поединками с украинским грандом.

38-летний бразильский центрбек Давид Луис официально стал игроком Пафоса, сообщает пресс-служба клуба. Опытный защитник уже прибыл на Кипр и даже успел встретиться с болельщиками, что подтверждает фото, опубликованное клубом.

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Перед переходом в Пафос Луис досрочно разорвал контракт с Форталезой, за которую провел лишь 17 матчей. После травмы он выбыл из состава, а последнюю игру провел 12 июня против Сантоса.

Новый клуб бразильца уже пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с киевским Динамо. Матчи состоятся 5 и 12 августа.

Для Луиса это возвращение в европейский футбол после четырехлетней паузы. Ранее он защищал цвета Бенфики, Челси, ПСЖ и Арсенала, выиграв с этими клубами Лигу чемпионов (2012) и дважды Лигу Европы (2013, 2019).

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