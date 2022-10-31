"Мы добились нашей главной цели. Это был выход из группы. Главное, как по мне, – чемпионат Турции. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы.

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Я еще не решил, в каком составе мы выйдем на игру с Динамо. Я не думал играть с молодыми футболистами, которым не столь повезло в этом году. Наша главная цель – лига. Сейчас мы на первом месте, но ничего не гарантировано. Важно не то, как мы начинаем, а то, как мы заканчиваем.

Мы знаем, что не сможем выиграть Лигу Европы. Есть команды, которые сильнее нас, но мы пройдем так далеко, как сможем. После игры с киевским Динамо у нас будет матч чемпионата. Он очень важен. В Киеве мы можем сыграть с футболистами, которые играют меньше. Также это может быть результат, который порадует тренера киевского Динамо", – приводит слова Жезуша Sozcu.

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