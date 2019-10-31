Соперник Динамо Копенгаген уверенно вышел в 1/4 финала Кубка Дании

Чемпион Дании Копенгаген, перед матчем с Динамо, размялся в кубковом матче против Нордшелланда. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Дании, 1/8 финала

Копенгаген – Нордшелланд – 4:1

Голы: Бендтнер, 24, Дарами, 67, 76, Сотириу, 68 – Расмуссен, 2

Копенгаген – Динамо: результативный форвард датчан вернулся после тяжелой травмы

Соперник киевского Динамо по групповому этапу Лиги Европы Копенгаген, в матче Кубка Дании уверенно разгромил Нордшелланд и триумфально вышел в 1/4 финала турнира. Пропустив уже на второй минуте, хозяева не стушевались и в середине тайма усилиями экс-нападающего Арсенала Бендтнера счет сравняли. После перерыва Копенгаген забил еще трижды, не оставив гостям малейшей надежды на положительный результат.

Перед матчем с киевлянами датчане проведут еще один поединок в чемпионате – 3 ноября против Сеннерйюска.

Напомним, 7 ноября Копенгаген на своем поле будет принимать Динамо в рамках 4-го тура Лиги Европы в группе В. Предыдущая встреча команд в Киеве закончилась боевой ничьей 1:1.

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