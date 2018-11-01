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Соперник Динамо Яблонец с Соболем вылетел из Кубка Чехии

31 октября 20:26 45 Читати українською
Соперник Динамо Яблонец с Соболем вылетел из Кубка Чехии
Карвина – Яблонец – 1:0 / ФК Яблонец

Яблонец с Эдуардом Соболем в составе уступил представителю низшего дивизиона Карвине в матче 1/8 финала Кубка Чехии.

Соперник Динамо в Лиге Европы Яблонец приехал в гости к представителю второго дивизиона Карвине на матч 1/8 финала Кубка Чехии. Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на 68-й минуте.

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Главным героем встречи стал защитник хозяев Ян Кривак, который забил победный гол более статусному оппоненту. В итоге, Яблонец прекратил свои выступления в Кубке Чехии.

Кубок Чехии, 1/8 финала

Карвина – Яблонец – 1:0

Гол: Кривак, 48

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Мир Украинцы за рубежом Динамо Киев Динамо Киев Яблонец Яблонец Карвина Карвина
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