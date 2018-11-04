Соперник Динамо Яблонец без Соболя разбил Дуклу с теннисным счетом

Яблонец, который играет в одной группе Лиги Европы с киевским Динамо, в поединке 14-го тура чемпионата Чехии разгромил на выезде пражскую Дуклу.

Вопрос о победителе матча Яблонец фактически решил еще до середины первого тайма. Масопуст, Долежал и Травник, который реализовал одиннадцатиметровый, в течение 12-ти минут довели счет до разгромного.

На старте второго тайма еще один мяч забил Акоста. Через 5 минут Джуранович отыграл один гол, но Говорка в пятый раз пробил голкипера Дуклы. До конца поединка команды обменялись забитыми мячами и установили окончательный счет встречи – 2:6 в пользу Яблонца.

Отметим, что украинец Эдуард Соболь не попал в заявку гостей на матч. После этой победы подопечные Петра Рады набрали 26 очков и остаются на 5-м месте в турнирной таблице. Лидирует в первенстве Виктория Пльзень, которая имеет в активе 34 очка.

Чехия, Первая лига, 14-й тур

Дукла – Яблонец – 2:6

Голы: Джуранович, 59, Поданы, 74 – Масопуст, 9, Долежал, 14, Травник, 21 (пенальти), Акоста, 54, Говорка, 65, Кратохвил, 86