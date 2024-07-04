Белградский Партизан готовится к встрече с киевлянами в еврокубках посредством товарищеских игр на территории страны-оккупанта.

Товарищеский турнир, Москва

Динамо (Москва) – Партизан (Белград) – 2:2 (по пенальти – 2:4)

Голы: Лепский, 76, Грулев, 86 – Николич, 88, Шекич, 90+1

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Накануне соперник киевского Динамо во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – Партизан – провел свой первый поединок на турнире в Москве под названием "Братский кубок". Оппонентом сербов стало местное Динамо.

До перерыва команды не забивали, а в середине второго тайма россияне вышли вперед. За 4 минуты до завершения матча оккупанты удвоили свое преимущество и считали игру сделанной. Другого мнения были белградцы, которые в течение трех минут перевернули все с ног на голову, сумев сначала сократить, а затем и сравнять счет.

Дополнительного времени в матче предусмотрено не было, поэтому команды приступили к серии пенальти, где более точными были сербы. Впереди у Партизана еще один матч на турнире – против московского ЦСКА.

Напомним, первая еврокубковая дуэль между Динамо и Партизаном состоится 23 июля в польском Люблине.

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