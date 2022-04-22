Соперник Динамо драматично дошел до финала юношеской ЛЧ – повторилась пара 5-летней давности
Сегодня определились оба финалиста юношеской Лиги УЕФА 2021/22.
Юношеская лига УЕФА, полуфиналы
Ювентус U-19 – Бенфика U-19 – 2:2 (3:4 в серии пенальти)
Голы: Чибозо, 51, Туриккья, 73 – Нету, 3, Семеду, 10
Удаление: Соареш, 35 (Б)
Атлетико U-19 – Зальцбург U-19 – 0:5
Голы: Шимич, 15, 28 (пен.), Камери, 44, Шахин, 67, Диаките, 89
Бенфика выдала мощное начало матча против Ювентуса. Уже к 10-й минуте Нету и Семеду создали комфортное преимущество для "орлов". Все испортил голкипер Самюэль Соареш, который в безрассудном прыжке чуть не снес голову сопернику и получил справедливую красную. Со скамьи пришлось выпускать 17-летнего Андре Гомеша.
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Бенфика выдержала до перерыва, но затем численное большинство сказалось. Чибозо и Туриккья сравняли счет роскошными ударами из-за пределов штрафной. Команды доиграли 90 минут, а затем началась серия пенальти, ставшая звездным часом Гомеша. Юный голкипер вытащил два удара туринцев, а представители Бенфики позволили себе промахнуться только раз. Напомним, "орлы" были соперником Динамо на стадии группового этапа.
Во втором полуфинале интриги не вышло совсем. Зальцбургу хватило одного тайма, чтобы разорвать Атлетико в клочья. После перерыва Шахин и Диаките добавили еще по голу, подытожив избиение мадридцев.
Бенфика и Зальцбург снова встретятся в финале, повторив пару сезона 2016/17. Тогда сильнее оказались австрийцы (2:1), но у юных "орлов" будет шанс на реванш 25 апреля этого года.
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