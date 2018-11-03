Соперник Динамо Астана одолела Кайрат – Эсеола забил очередной гол

В матче 32 тура чемпионата Казахстана Астана победила Кайрат. Украинец Адеринсола Эсеола отметился забитым мячом.

Центральный поединок 32 тура первенства Казахстана Астана – Кайрат завершился победой хозяев со счетом 3:2. Один из голов Кайрата записал на свой счет Адеринсола Эсеола. Для 27-летнего украинца это уже 9 гол в 15 матчах чемпионата.

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К слову, Астана ранее уже обеспечила себе чемпионский титул, а Кайрат гарантировал себе 2 позицию.

Напомним, Астана играет в одной группе с Динамо в Лиге Европы. После 3 туров обе команды набрали по 5 очков и возглавляют группу К.