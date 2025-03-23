У Леона тот же владелец, что и у клуба Пачука, который также участвует в Клубном чемпионате мира. По этой причине ФИФА решила дисквалифицировать клуб из розыгрыша клубного ЧМ. Однако Леон утверждает, что ФИФА не может применять правила задним числом, и подал жалобу в международный спортивный трибунал CAS.

Соперника Челси официально дисквалифицировали с клубного чемпионата мира

Когда Леон выиграл путевку на Клубный чемпионат мира 2023 года, он не знал, что двум клубам с одним владельцем не разрешается участвовать в одном турнире. По этой причине он считает, что исключение является "несправедливым и противоречащим принципам спортивного равенства".

Клубный чемпионат мира пройдет с субботы 14 июня по воскресенье 13 июля. По итогам жеребьевки Леон попал в группу D, где их соперниками должны были стать Челси, Фламенго и Эсперанс.