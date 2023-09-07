Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии выразил свое мнение по поводу конкуренции с Лионелем Месси, ставшей украшением футбола на протяжении последних двух десятилетий.

"Кому нравится Месси, тот ненавидит Роналду, а кому нравится Роналду, тот ненавидит Месси? Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество уже завершилось. Было хорошо, зрителям понравилось.

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Если вам нравится Криштиану Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Месси идет своей дорогой, я – своей. С того, что я видел, у него все хорошо. Мы должны продолжать оставлять свой след в футболе, а в соперничестве я не вижу смысла. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, не могу сказать друзьями, но уважающими друг друга коллегами", – цитирует Роналду SapoDeSporto.

К слову, 6 сентября France Football объявил номинантов на "Золотой мяч-2023", обладатель которого станет известен 30 октября. Роналду впервые за 20 лет не попал в топ-30 претендентов, а Месси считается одним из фаворитов на получение награды.

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