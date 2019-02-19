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Сондей и Кравчук занимаются по индивидуальной программе

17:12 27 Читати українською
Сондей и Кравчук занимаются по индивидуальной программе
Иван Сондей / соцсети

Полузащитники Олимпика Иван Сондей и Андрей Кравчук тренируются отдельно от общей группы.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил, что команда провела первую тренировку после возвращения в Украину.

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Дончане в течение 3 дней будут заниматься в Киеве, а в четверг вечером команда отправится в Мариуполь на матч 19 тура УПЛ.

По индивидуальной программе занимаются хавбеки Иван Сондей и Андрей Кравчук.

Матч Мариуполь – Олимпик состоится 23 февраля в 14:00.

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Украина19 тур

Мариуполь - Олимпик: Суббота 23 февраля 2019

Мариуполь
до матча
3
дн
:
19
час
:
29
мин
Олимпик
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Иван Сондей Иван Сондей Мариуполь - Олимпик Андрей Кравчук Андрей Кравчук Олимпик Олимпик
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