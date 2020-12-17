Корейский форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин получил значительную награду в конце 2020 года.

28-летний нападающий "шпор" забил самый красивый гол в 2020 году по версии премии The Best – его шедевральный проход в матче с Бернли не остался без внимания.

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В голосовании за премию Пушкаша Сон Хын Мин опередил форварда Атлетико Луиса Суареса и игрока Фламенго Джорджиана Де Арраскаета.

К слову, в текущем сезоне кореец поражает результативностью – 14 голов и 7 ассистов в 20 матчах.

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