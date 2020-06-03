toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сон впервые рассказал о своей службе в корейской армии

14:32 61 Читати українською
Сон впервые рассказал о своей службе в корейской армии
Сон Хын Мин / фото из соцсетей

Нападающий лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин поделился впечатлениями от прохождения службы в армии Южной Кореи.

"Это был хороший опыт. Не могу рассказать все, чем я там занимался, но мне понравилось. Я провел тяжелые три недели. В первые дни никто не был знаком друг с другом, поэтому было немного непривычно. Но вскоре мы лучше познакомились.

Сон проходит службу в корейской армии - появились первые фото звезды Тоттенхэма

Было необходимо проводить весь день вместе. В комнате проживали 10 человек, поэтому мы стали ближе. Мы вместе работали, помогали друг другу. Сначала ребята даже не могли со мной говорить чиз-за застенчивости, но потом мы смеялись и весело вместе проводили время", – цитирует Сона официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, 27-летний футболист служил в части морской пехоты Южной Кореи, где проходил подготовку наравне со всеми другими солдатами. Отметим, что срочная служба в Южной Корее обязательна и составляет 2 года, однако спортсменам, отличившихся особыми достижениями перед страной, сокращают срок до 3 недель. Сон выиграл со сборной Азиатские игры, благодаря чему получил смягчение.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
Ліверпуль продумав трансфер гравця на 175 млн, на зірці ставили хрест – секретні матеріали, які зацінив би Лобановський
15:50
967
Теги
Сон Хын Мин Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
46
мин
Вердер
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук