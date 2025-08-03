Тоттенхэм сыграл с Ньюкаслом в товарищеском матче. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:1

Голы: Джонсон, 4, – Барнс, 38

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Ньюкасл перед встречей с Тоттенхэмом трижды подряд проиграл в товарищеских матчах. Уже на четвертой минуте "сороки" пропустили. Кевин Дансо отобрал мяч на половине поля соперника, отдал на Джонсона, а тот точно пробил. Еще до перерыва Ньюкасл отыгрался благодаря классной комбинационной атаке.

На 65 минуте Томас Франк решил заменить Сона. Для корейца этот матч стал последним в футболке "шпор", поскольку он уже объявил о своем уходе из команды. На 86 минуте Мэддисон получил тяжелую травму и покинул поле на носилках.

В итоге матч завершился со счетом 1:1.

Brennan Johnson scores after just THREE minutes against Newcastle



Spurs caught them sleeping pic.twitter.com/4iq2hzsVAd — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025

Harvey Barnes finishes of a BRILLIANT team goal as Newcastle draw level with Spurs pic.twitter.com/Nvr4S9TciO — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) August 3, 2025