Сон стал лучшим азиатским игроком в 2020 году, который выступает за пределами континента
Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин продолжает собирать индивидуальные награды.
Азиатская футбольная конфедерация провела голосования за звание лучшего игрока в 2020 году, который выступает за пределами региона.
Реал активно интересуется Соном, но кореец остается лишь третьим в списке желаемых трансферов Зидана
Как сообщает официальный сайт организации, победу в этой номинации одержал нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин, солидно опередив своих конкурентов. Второе место занял Мехди Тареми, а третье – Али Аднан. А вот хавбек Ливерпуля Такуми Минамино оказался на 9 месте с минимальным отрывом от 10 позиции.
К слову, ранее Сон Хын Мина признавали лучшим игроком Южной Кореи по итогам прошлого года.
"Ярмоленко показав те, що часто робить для України": Англія хвалить Андрія за класний гол, а фани бояться його успіху