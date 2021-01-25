Азиатская футбольная конфедерация провела голосования за звание лучшего игрока в 2020 году, который выступает за пределами региона.

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Как сообщает официальный сайт организации, победу в этой номинации одержал нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин, солидно опередив своих конкурентов. Второе место занял Мехди Тареми, а третье – Али Аднан. А вот хавбек Ливерпуля Такуми Минамино оказался на 9 месте с минимальным отрывом от 10 позиции.

К слову, ранее Сон Хын Мина признавали лучшим игроком Южной Кореи по итогам прошлого года.

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