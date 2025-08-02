Звезда Тоттенхэма Хин-Мин Сон сделал громкое заявление – 33-летний нападающий подтвердил, что покидает лондонский клуб этим летом. Во время предматчевой пресс-конференции в Сеуле, где “шпоры” готовятся к товарищеской игре против Ньюкасла, кореец сообщил о своем решении.

Сон завершает 10-летнюю эпоху в Тоттенхэме – подарит лондонцам деньги на трансферы ради ЛЧ

"Перед тем, как мы начнем, я хочу поделиться информацией: я решил покинуть клуб этим летом. С уважением, клуб помогает мне принять это решение. Это было самое сложное решение в моей карьере. Главная причина – я достиг в Тоттенхэме всего, что мог. Мне нужна новая среда для нового вызова. Я провел здесь 10 лет. Это замечательный клуб с замечательными фанатами. У меня столько невероятных воспоминаний. Но я почувствовал, что мне нужна смена, чтобы выжать из себя больше. 10 лет – это большой период. Я пришел в северный Лондон молодым парнем. Мне было 23, я не говорил по-английски. А ухожу отсюда как мужчина. Спасибо всем фанам Тоттенхэма за любовь. Это был мой дом. Это одно из самых трудных решений в моей жизни. Но я думаю, что время пришло. Надеюсь, все это поймут и будут уважать", – заявил Хин-Мин Сон.

Форвард присоединился к Тоттенхэму в 2015 году из Байера и стал настоящей легендой клуба. Хин-Мин Сон сыграл за Тоттенхэм 454 матча, в которых забил 173 гола и отдал 101 ассист. Он помог "шпорам" выиграть первый трофей за 17 лет – в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (1:0). Однако в последние сезоны его стабильность пошатнулась из-за травм и потери формы, а место в основе уже не является гарантированным.

В то же время интерес к Хин-Мин Сона проявляет клуб МЛС. По информации GOAL, Лос-Анджелес украинца Артема Смолякова уже сделал предложение игроку, а сам футболист "хочет, чтобы трансфер состоялся". Представители Сона уже ведут переговоры с Лос-Анджелесом по окончательному оформлению трансфера.

В воскресенье нападающий проведет, вероятнее всего, свой последний матч в футболке Тоттенхэма – против Ньюкасла в Сеуле.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно