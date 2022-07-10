Тоттенхэм полетел в Сеул на предсезонный тур, в рамках которого сыграет с командой звезд К-лиги и Севильей. Цель такого визита – повышение популярности клуба в Азии для маркетинговых интересов. Хотя "шпоры" уже имеют там солидную базу болельщиков.

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В Южной Корее команду встретил Сон. Он вышел с табличкой "Добро пожаловать в Сеул", лично поприветствовав Антонио Конте и партнеров. Весь аэропорт был забит корейцами, пришедшими увидеть своего любимца и других звезд Тоттенхэма. Они неистовствовали, фотографировали игроков и просили автографы.

Тоттенхэм в межсезонье подписал 5 футболистов: Ришарисон, Перишич, Биссума, Лангле и Форстер. "Шпоры" планируют замахнуться на борьбу за чемпионство. Хын Мин Сон в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ с 23 голами.