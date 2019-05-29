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Сон признался, что перед финалом Лиги чемпионов его вдохновляет бывший игрок Манчестер Юнайтед

06:30 41 Читати українською
Сон признался, что перед финалом Лиги чемпионов его вдохновляет бывший игрок Манчестер Юнайтед
Сон Хын Мин / Reuters

Хавбек Тоттенхэма Сон Хын Мин с нетерпением ожидает решающего матча против Ливерпуля.

Звезда "шпор" вспомнила своего соотечественника Парк Джи Суна, который также пробивался в главный матч Лиги чемпионов.

"Он был невероятным. Я уважаю его. Я уважаю игроков, которые начали играть в Европе, потому что они открыли дверь и дали нам возможность играть в Европе. Это было и моей целью – играть в Европе. И теперь я хочу создать хороший имидж южнокорейских игроков и открыть дверь еще шире, чем это было несколько лет назад.

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Это моя цель. Это то, к чему я стремлюсь. Конечно, это не так просто. Я стараюсь быть похожим на Парка, потому что он сделал невероятную работу для нас и для нашей страны, и поэтому я уважаю его так сильно. Это было настолько большим событием в Южной Корее, потому что он был первым азиатским игроком, который играл в финале Лиги чемпионов. Юнайтед пробился в финал, а я смотрел как футбольный болельщик.

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Я всегда мечтаю о хороших вещах, например выиграть что-то. Или быть лучшим игроком. Все игроки мечтают об этом, но Лига чемпионов не дает каждому игроку возможности играть в финале, поэтому мы приехали на финал, и теперь я с нетерпением жду этого", – рассказал Сон в интервью Mirror.

Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится 1 июня.

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