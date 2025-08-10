Состоялись очередные матчи МЛС. Результаты игр команд украинских легионеров – в этой новости на "Футбол 24".

Чикаго Файр – Лос-Анджелес – 2:2

Голы: Теран, 11, Бамба, 70 – Холлингсхед, 19, Буанга, 81 (пенальти)

Монреаль – Атланта – 1:1

Голы: Сили, 40 – Миранчук, 87

Остин – Хьюстон Динамо – 2:2

Голы: Санчес, 31, Гильерме Биро, 41 – Мак Глинн, 80 (пенальти), 89

Интер Майами без Месси вышел в четвертьфинал Кубка лиг благодаря 1+2 Суареса (ВИДЕО)

Хин-Мин Сон в своем дебютном матче помог Лос-Анджелесу спасти ничью против Чикаго Файр, заработав пенальти в конце поединка. Игра завершилась со счетом 2:2, а украинец Артем Смоляков появился на поле на 74-й минуте.

Геннадий Синчук вместе с Монреалем были близки к победе над Атлантой, но все испортил россиянин – Алексей Мирчанчук сравнял счет на 87-й минуте матча, зафиксировав финальный счет 1:1. Синчук провел на поле 62 минуты, после чего был заменен.

Остин Александра Сватка также упустил победу над Хьюстон Динамо. Команда украинца вела в счете 2:0 до 80-й минуты, но дубль Мак Глинна подарил ничью выездной команде. Сваток провел полный матч, однако не спас команду от двух пропущенных голов.