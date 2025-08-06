Лос-Анджелес на своем официальном сайте объявил о подписании Хин-Мин Сона. Ранее инсайдер Бен Джейкобс сообщал, что американский клуб заплатил Тоттенхэму около 27 миллионов долларов. Это – трансферный рекорд МЛС.

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Сам Сон будет зарабатывать в Лос-Анджелесе примерно 20 миллионов долларов в год. Рекордсмен по зарплате в МЛС – форвард Интера Майами Лионель Месси, который зарабатывает 20,45 млн за сезон.

"Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к ФК Лос-Анджелес, клубу с большими амбициями в одном из самых культовых спортивных городов мира", – отметил кореец.

Напомним, что за Лос-Анджелес выступает украинец Артем Смоляков.

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