Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры

Хавбек Тоттенхэма Сон Хын Мин пережил одни из худших минут в своей карьере после сверхжесткого подката против игрока Эвертона Андре Гомеша.

Ужасное столкновение произошло на 78 минуте матча 11 тура АПЛ между Эвертоном и Тоттенхэмом (1:1).

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Кореец Сон Хин Мин резко прыгнул в ноги хавбека "ирисок" Андре Гомеша, который после этого еще и налетел на Сержа Орье. Вингер Тоттенхэма сразу извинился за свои грубости, однако он еще не знал, насколько тяжелой является травма оппонента. Стопа Гомеша искривилась под неестественным углом, и Сон просто не мог сдержать слез, когда увидел, что натворил.

В конце концов, арбитр встречи Мартин Аткинсон показал прямую красную карточку игроку "шпор", который покидал газон в крайне подавленном настроении.

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