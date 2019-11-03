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Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры

21:17 571 Читати українською
Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры
Сон Хын Мин (в центре)

Хавбек Тоттенхэма Сон Хын Мин пережил одни из худших минут в своей карьере после сверхжесткого подката против игрока Эвертона Андре Гомеша.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Алли 63’
Сон Хын Мин 79’
63’ Деле Алли
79’ Сон Хын Мин
90+7’ Дженк Тосун

Ужасное столкновение произошло на 78 минуте матча 11 тура АПЛ между Эвертоном и Тоттенхэмом (1:1).

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Кореец Сон Хин Мин резко прыгнул в ноги хавбека "ирисок" Андре Гомеша, который после этого еще и налетел на Сержа Орье. Вингер Тоттенхэма сразу извинился за свои грубости, однако он еще не знал, насколько тяжелой является травма оппонента. Стопа Гомеша искривилась под неестественным углом, и Сон просто не мог сдержать слез, когда увидел, что натворил.

В конце концов, арбитр встречи Мартин Аткинсон показал прямую красную карточку игроку "шпор", который покидал газон в крайне подавленном настроении.

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Видеоновости Англия Эвертон - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Тяжелая травма Сон Хын Мин Сон Хын Мин Андре Гомеш Андре Гомеш
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