Сон начал службу в корейской армии – звезду Тоттенхэма ждет 3-недельное испытание

Форвард Тоттенхэма Хын Мин Сон приехал в воинскую часть Южной Кореи для прохождения службы.

Сон прибыл на остров Чеджу, где в течение 3 недель будет проходить военную службу в части морской пехоты Южной Кореи, сообщает Daily Mail, подкрепляя информацию фотографиями.

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Форвард Тоттенхэма будет проходить подготовку на уровне со всеми другими солдатами. Программа предусматривает ряд жестких испытаний, среди которых тест на сопротивление слезоточивому газу, стрельба в условиях реального боя и марш на 30 километров, которым завершается обучение.

Отметим, что срочная служба в Южной Корее обязательная и составляет 2 года, однако спортсменам, отличившихся особыми достижениями перед страной, сокращают срок до 3 недель. Сон выиграл со сборной Азиатские игры, благодаря чему получил смягчение.

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