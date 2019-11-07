Сон попросил прощения у Андре Гомеша – кореец не праздновал свои голы в ворота Црвены Звезды

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин отметился дублем в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды (4:0).

После своего первого гола на 57-й минуте кореец не стал праздновать взятие ворот сербской команды, а подбежал к камере и продемонстрировал характерный жест, который был адресован хавбеку Эвертона Андре Гомешу. Второй свой гол Сон тоже не праздновал.

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"Конечно, это были действительно тяжелые дни, но я понял, как мне повезло со всей той поддержкой, которую я получил от фанатов и моих товарищей по команде.

Могу сказать, что мне очень жаль. Это несчастный случай. Но я должен был сосредоточиться на команде, и я должен был продолжать идти вперед, это была правильный ответ всем людям, которые поддерживали меня", – цитирует корейского футболиста ВВС.

В матче АПЛ против Эвертона Сон принял участие в эпизоде, в котором тяжелую травму получил португальский хавбек "ирисок" Андре Гомеш. После матча Сон выключил телефон, прошел через микст-зону, закрыв лицо руками, а сразу по прибытии в Лондон отправился домой к своим родителям. Тоттенхэм решил предоставить ему психолога и сомневался в целесообразности его участия в игре против Црвены Звезды.

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