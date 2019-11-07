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Сон попросил прощения у Андре Гомеша – кореец не праздновал свои голы в ворота Црвены Звезды

06:00 5 Читати українською
Сон попросил прощения у Андре Гомеша – кореец не праздновал свои голы в ворота Црвены Звезды
Сон Хын Мин / ВВС

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин отметился дублем в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Црвены Звезды (4:0).

 
Джованни Ло Чельсо 34’
Сон Хын Мин 57’
Сон Хын Мин 61’
Кристиан Эриксен 85’
34’ Джованни Ло Чельсо
57’ Сон Хын Мин
61’ Сон Хын Мин
85’ Кристиан Эриксен

После своего первого гола на 57-й минуте кореец не стал праздновать взятие ворот сербской команды, а подбежал к камере и продемонстрировал характерный жест, который был адресован хавбеку Эвертона Андре Гомешу. Второй свой гол Сон тоже не праздновал.

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"Конечно, это были действительно тяжелые дни, но я понял, как мне повезло со всей той поддержкой, которую я получил от фанатов и моих товарищей по команде.

Могу сказать, что мне очень жаль. Это несчастный случай. Но я должен был сосредоточиться на команде, и я должен был продолжать идти вперед, это была правильный ответ всем людям, которые поддерживали меня", – цитирует корейского футболиста ВВС.

В матче АПЛ против Эвертона Сон принял участие в эпизоде, в котором тяжелую травму получил португальский хавбек "ирисок" Андре Гомеш. После матча Сон выключил телефон, прошел через микст-зону, закрыв лицо руками, а сразу по прибытии в Лондон отправился домой к своим родителям. Тоттенхэм решил предоставить ему психолога и сомневался в целесообразности его участия в игре против Црвены Звезды.

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