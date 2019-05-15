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Сон играет с детьми партнеров по команде – самое милое видео дня

15 мая 10:46 144 Читати українською
Сон играет с детьми партнеров по команде – самое милое видео дня
Сон Хын Мин / Reuters

Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин способен рассмешить даже самого привередливого младенца.

Кореец не только классный футболист, но и очень позитивный человек.

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После последнего матча сезона в АПЛ игроки "шпор" прогуливались газоном своего стадиона вместе со своими близкими. Сон подходил к каждому партнеру, который проходил мимо со своим чадом, и пытался рассмешить детей всеми возможными способами. Следует отметить, что малыши охотно реагировали на выдумки одноклубника своих родителей.

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До конца сезона у Тоттенхэма остался один матч – это финал Лиги чемпионов против Ливерпуля.

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Англия Видеоновости Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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