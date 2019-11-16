Сон и еще 2 игрока претендуют на приз лучшему легионеру Азии

Форвард лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин номинирован на звание лучшего игрока Азии среди тех, кто играет за пределами этой части мира. Конкуренцию ему составят форвард питерского Зенита Сердар Азмун и полузащитник франкфуртского Айнтрахта Макото Хасебе.

Тройку претендентов на престижную награду объявил официальный твиттер Азиатской конфедерации футбола.

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2019-й год стал успешным для каждого из номинантов. В частности, Сон помог Тоттенхэму добраться до финала Лиги чемпионов, Хасебе вместе с Айнтрахтом вышел в полуфинал Лиги Европы, а Азмун стал одним из лидеров Зенита и регулярно забивает, в частности, в Лиге чемпионов. Также иранский форвард вышел с родной сборной в 1/2 финала Кубка Азии.

Итоги будут подведены 2 декабря в Гонконге. К слову, легендарный форвард киевского Динамо Максим Шацких дважды попадал в тройку претендентов на награду – он был 3-м в 2003 году и 2-м два года спустя.