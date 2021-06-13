Нападающий сборной Южной Кореи и Тоттенхэма Сон Хын Мин не оставил без внимания страшный эпизод с Кристианом Эриксеном.

Сон Хын Мин отметился голом с пенальти в матче отбора к ЧМ-2022 против Ливана и посвятил свой забитый мяч своему экс-партнеру по Тоттенхэму Кристиану Эриксену.

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Кореец подбежал к оператору, показывая на пальцах "23" – номер датчанина, когда тот выступал за "шпор", и сказал: "Я люблю тебя!", обращаясь к своему бывшему одноклубнику.

Напомним, лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

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