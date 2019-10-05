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Сон Хын Мин может оказаться в Серии А, – агент игрока

09:33 92 Читати українською
Сон Хын Мин может оказаться в Серии А, – агент игрока
Сон Хын Мин / Fox Sports

Агент нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина Тис Блимейстер не исключает возможности перехода своего подопечного в Наполи.

"Мои игроки никогда не переходили в Наполи, но мне бы этого хотелось, потому что мой кумир – Марадона.

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Сон в Наполи? Почему бы и нет? В футболе никогда нельзя знать заранее. Ему нравится Италия, здешняя кухня и итальянцы. Будет нелегко купить его у Тоттенхэма, потому что он стоит много денег, но все может быть", – поделился агент в интервью Radio Marte.

Напомним, 27-летний Сон выступает за Тоттенхэм с лета 2015 года. В общем, кореец в 196 матчах за "шпор" отметился 70 голами и 39 результативными передачами.

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