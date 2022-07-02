Динамо после ничьей и поражения в поединках с клубами 2 дивизиона чемпионата Швейцарии ожидал середняк тамошней Суперлиги. Это часть благотворительного турне ради Украины Match for Peace! Stop the War! Сьон на летних сборах сумел переиграть лишь Ивердон, с которым команда Луческу разошлась миром. Отмечаем, что возвращения в стартовый состав игроков сборной Украины, которые на днях присоединились к Динамо после продленного отдыха, пока еще нужно подождать. Тем не менее после предыдущего спарринга, который состоялся 3 дня назад, в основе – 7 изменений.

Динамо впервые проиграло в 2022-м – воспитанник Арсенала на пару с Андриевским оборвали успешную серию Луческу

Динамо: Бойко – Тымчик, Бурда, Боль, Дубинчак – Яцык, Шепелев – Н. Волошин, Буяльский, Ванат – Гармаш

Сьон: Линднер – Бальтазар, Гргич, Стоилькович, Лаванши, Араз, Япичиньо, Поха, Халабаку, Саинтини, Каваре