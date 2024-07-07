В четвертьфинале Евро-2024 между сборными Германи и Испании при счёте 1:1 мяч угодил в руку левому защитнику "Фурии рохи" Марку Кукурелье, который находился в своей штрафной площади.

Главный арбитр встречи Энтони Тейлор проигнорировал попадание мяча Кукурельи в руку и не назначил пенальти в ворота сборной Испании. Сам защитник после матча признал, что эпизод был спорным.

"Там была игра рукой": форвард сборной Германии – о неназначенном пенальти в ворота Испании в плей-офф Евро-2024

"Если судья говорит, что это не была игра рукой, я принимаю этот довод. Решения принимают арбитры. Если они с уверенностью утверждают, значит, я тоже говорю, что это не была игра рукой. Но я понимаю, что имела место быть сомнительная ситуация.

Мы все устали видеть разные ситуации, в которых иногда виноваты руки. В конце концов, я думаю, если бы Германия победила, мы бы не рассуждали об этом эпизоде. Если быть честным до конца, то Испания могла бы жаловаться на то, что арбитр не предупредил Крооса за фол на Педри. Судьи тоже люди, и им приходится принимать быстрые решения", – цитирует Кукурелью Voetbal International.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма