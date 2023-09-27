"Критика – часть моей работы как тренер. Когда вы управляете Реалом и дела обстоят не очень хорошо, она расцветает. Это логично. На меня это не влияет.

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Я должен оценить, что у нас получается не очень хорошо – таких вещей немного, но над этим нужно работать. Мое видение отличается от многих. До поражения от Атлетико у нас все было хорошо, и мы должны продолжать так же.

Каждая система имеет свои слабые места – ромб не идеален, как и схема 4-3-3. Ромб позволяет выше прессинговать, играть более интенсивно, но соперник может поймать тебя в центре за потери позиции. Мы работаем над этим. Проблема очевидна, но ее можно устранить.

Я сдержанный человек и могу спокойно анализировать происходящее. Сомневаться в команде, которая выиграла шесть матчей из семи, мне кажется, это слишком", – цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, что Реал впервые уступил в текущем сезоне, проиграв в дерби Атлетико. В настоящее время мадридцы находятся на третьем месте, имея 15 очков.

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