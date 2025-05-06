"Самый перспективный с точки зрения потенциальной продажи, на мой взгляд, – Ванат. 23 года, стабильный игрок основного состава, игрок национальной сборной, два сезона подряд лучший бомбардир чемпионата Украины. Это также будет учитываться. И я уверен, что к нему есть интерес.

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Думаю, что цена около 20 миллионов евро с прописанными там 20-ю или 30-ю процентами от следующей продажи – будет хорошим вариантом для киевского Динамо. И это то, что способны будут потянуть клубы из топ-пятерки европейских чемпионатов. Устроят ли Динамо эти условные 20 миллионов – это вопрос самый интересный в данном контексте.

Шапаренко из-за возраста, а ему в октябре этого года будет уже 27 лет, я считаю, это замечательная опция прежде всего для турецких клубов, потому что я сомневаюсь, что хорошие, еврокубковые клубы из чемпионатов европейской топ-пятерки будут стоять в очереди за 27-летним футболистом, который всю карьеру провел в УПЛ. А турецкие гранды не боятся покупать футболистов, возрастных по европейским меркам.

Transfermarkt оценивает Шапаренко в 10 миллионов евро. И я думаю, что это где-то та сумма, которая плюс-минус должна была бы устроить киевское Динамо. И с другой стороны, 10 миллионов евро для условного Бешикташа или Галатасарая – это вполне подъемная цена", – сказал Вацко в эфире программы ВацкоOnAir.

Ранее сообщалось об интересе к Владиславу Ванату со стороны нескольких клубов АПЛ. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего Динамо в 11 миллионов евро.

Николай Шапаренко в этом сезоне провел 40 матчей за клуб, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

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