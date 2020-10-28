"Многие радуются и думают, что нам по силам обыграть Ференцварош. Но я бы не спешил с такими радужными перспективами. Динамовцам придется столкнуться с очень крепким соперником. Даже в проигранном матче с Барселоной 1:5 венгры первые 30 минут выглядели очень достойно, играя на равных с грандом. Может где-то не рассчитали свои функциональные возможности, и когда начали проседать, только тогда Барса перехватила инициативу.

Ребров: Я и сейчас не хочу играть против киевского Динамо

С первых минут команда Реброва играла активно и открыто, создала два голевых момента, забила гол, правда его не засчитали. В первом тайме испанцам пришлось очень напрячься, чтобы сломить сопротивление. Это далеко не самая слабая команда, и сомневаюсь, что киевлян ждет "легкая прогулка". Команды одного уровня, судьбу матча во многом будут решать незначительные детали.

СМИ перед игрой разгоняют интригу: Ребров против Луческу, вспоминая их противостояния в чемпионате Украины. И действительно молодой тренер Ребров создал прекрасный коллектив, который выиграл у команды Луческу два Кубка и два чемпионства. И вот опять противостояние и интрига, только теперь Станиславович против родного клуба. Кто кого тактически переигрывает?

Заметил одну деталь – Динамо лучше играет на выезде. По собственному опыту знаю, что дома всегда играть тяжелее. В таких матчах комфортнее чувствуешь себя на чужом стадионе. Болельщики приходят, ждут от команды результата, хорошей игры. А на выезде ты освобожден от этих оков. Чувствуешь себя более раскованно.

Динамо имеет очень серьезно отнестись к сопернику. Хотя только второй тур и много игр впереди, но этот матч даст ответы на многие вопросы, он стратегический в дальнейшем развитии и распределении мест в группе. Борьба за третье место будет не шутка", – сказал Коновалов в комментарии изданию Ua-Football.

Напомним, Динамо в рамках 2-го тура Лиги чемпионов встретится с венгерским Ференцварошем. Начало встречи в 22:00.

Ференцварош – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов