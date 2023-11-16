Экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Дмитрий Михайленко рассказал УПЛ ТВ о своих ожиданиях от ближайших матчей национальной команды.

Лучший голкипер сборной Италии подхватил лихорадку – новые потери перед матчем против Украины

– Учитывая первую встречу с итальянцами, что должна исправить наша главная команда?

– Это последний матч, он ключевой, поэтому ожидаю только результата, который бы дал возможность квалифицироваться на Евро 2024. Каждый футболист должен провести одну из лучших своих игр. А отсюда - команда должна выдать лучшую свою игру в этом цикле. Рецепт прост: надежность игры в обороне в целом, не дать итальянцам создавать моменты. Ведь сомнений в нашем атакующем потенциале нет.

– Что-то вызывает беспокойство в контексте сборной?

– Наши ребята, выступающие за рубежом, находятся в прекрасной форме, забивают голы, получают немало игрового времени, поэтому с их психологией все в порядке. Те, кто играет в Украине, также не имеют каких-то проблем. Поэтому я бы не стал сейчас искать вещи, которые могут отвлекать. Все хорошо, все готовы на 100% решать задачи.

– Стартовый состав прогнозируемый или есть позиции, на которых могут возникнуть сюрпризы?

– Думаю, все будет очень близко от того, как мы играли в последних играх. Но добавится Цыганков, который пропустил матчи в октябре из-за травмы.

– Какие противостояния на поле будут решающими?

– В первой игре с Италией упоминается, что противостояние Дзаньоло-Миколенко бросалось в глаза. Но Миколенко тогда, кажется, был не в лучшем состоянии. Оттуда шло очень-очень много угроз. И это было ключевым моментом не в нашу пользу. Надеюсь, что этого удастся избежать. Сейчас у итальянцев, как по мне, нет суперзвёзд, но они очень сильны за счёт командных действий. Есть Барелла, но это не тот игрок, который очень влияет на результат, хоть и очень влияет на игру.

– Может ли быть какая-то проблема в том, что нас заставляют сыграть спарринг с Лехией?

– Насколько я понимаю, мы не могли не сыграть этот матч. Но трагедии в этом никакой не вижу. Это будет игра тренировочного характера, в которой могут принять участие те ребята, которые играют меньше.

Напомним, что сборная Украины проведет товарищескую встречу с Лехией 16 ноября, а матч отбора к Евро-2024 против итальянцев запланирован на 20 ноября.

Сейчас команда Сергея Реброва имеет 13 баллов и находится на второй строчке в таблице своей группы. Сборная Италии набрала 10 очков и занимает третью строчку.

Украина – Лехия: анонс товарищеского матча