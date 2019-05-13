Соломон: Знаю плохие слова на русском, слышу их каждый день

Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал об адаптации в Украине.

"Если честно, то языковой барьер чувствуется. Есть небольшие проблемы в этом плане: не столько в рабочем, сколько в бытовом. Далеко не все в Украине знают английский язык, поэтому у меня часто возникают трудности в коммуникации.

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В рабочем же плане все гораздо проще, в Шахтере есть переводчик и игроки, которые знают английский. В будущем же хочу выучить русский и португальский язык, ведь знание языков очень важно в жизни. Они ее значительно упрощают. Думаю, скоро приступлю к занятиям с учителями.

Знаю цифры, а также все базовые слова: "доброе утро", "добрый день", "как дела", "хорошо", "спокойной ночи", "я хочу", "немного", "я не говорю по-русски". В общем, немного уже изучил ваш язык. Научили ли партнеры "плохим словам"? Да, я их знаю. Слышу их каждый день", – поделился Соломон в интервью Footboom.

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