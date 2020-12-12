За легионером "горняков" следят сразу три ведущих клуба Серии А – Интер, Рома и Аталанта Руслана Малиновского, сообщает Gazzetta Molisana.

Соломон признался, почему перешел в Шахтер вместо Манчестер Сити

Больше всего Соломон поразил своими выступлениями в еврокубках, особенно в матчах против Реала (два гола). Интер мог оценить хавбека по двум очным поединками в Лиге чемпионов. Правда, итальянские клубы не будут связываться с Шахтером в январе и подождут лета.

Добавим, что контракт Соломона с "горняками" рассчитан до 2024 года. Текущая цена игрока за Тransfermarkt – 7 млн евро.

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