Соломон заинтересовал три гранда Серии А – хавбек Шахтера может оказаться в одной команде с Малиновским
Полузащитник Шахтера Манор Соломон пользуется большим спросом в Италии.
За легионером "горняков" следят сразу три ведущих клуба Серии А – Интер, Рома и Аталанта Руслана Малиновского, сообщает Gazzetta Molisana.
Соломон признался, почему перешел в Шахтер вместо Манчестер Сити
Больше всего Соломон поразил своими выступлениями в еврокубках, особенно в матчах против Реала (два гола). Интер мог оценить хавбека по двум очным поединками в Лиге чемпионов. Правда, итальянские клубы не будут связываться с Шахтером в январе и подождут лета.
Добавим, что контракт Соломона с "горняками" рассчитан до 2024 года. Текущая цена игрока за Тransfermarkt – 7 млн евро.
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