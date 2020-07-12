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Соломон забил роскошный гол в ворота Десны

20:58 - Читати українською
Соломон забил роскошный гол в ворота Десны
Манор Соломон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Манор Соломон результативно провел матч 30-го тура УПЛ против Десны.

29’ Андрей Гитченко
62’ Александр Филиппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрик 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрей Гитченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Александр Филиппов
69’ Алан Патрик

Хавбек вышел в стартовом составе дончан и в середине первого тайма открыл счет, создав маленький шедевр.

Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Соломон подал угловой, Десна отбилась, но пошла атака вторым темпом и мяч снова оказался у Манора, который решился на удар из-за пределов штрафной под острым углом и сумел прошить голкипера черниговской команды.

Отметим, что для 20-летнего Соломона поединок против Десны стал 18-м в рамках чемпионата Украины в нынешнем сезоне. Хавбек записал в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи.

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Теги
Десна - Шахтер Шахтер Шахтер Видеоновости Манор Манор Соломон
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