Соломон забил роскошный гол в ворота Десны

Полузащитник Шахтера Манор Соломон результативно провел матч 30-го тура УПЛ против Десны.

Хавбек вышел в стартовом составе дончан и в середине первого тайма открыл счет, создав маленький шедевр.

Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Соломон подал угловой, Десна отбилась, но пошла атака вторым темпом и мяч снова оказался у Манора, который решился на удар из-за пределов штрафной под острым углом и сумел прошить голкипера черниговской команды.

Отметим, что для 20-летнего Соломона поединок против Десны стал 18-м в рамках чемпионата Украины в нынешнем сезоне. Хавбек записал в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи.