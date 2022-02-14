Полузащитник Шахтера Манор Соломон полностью восстановился после травмы, сообщает официальный сайт "горняков".

Соломон перенес операцию в США – полузащитник Шахтера сообщил сроки восстановления

22-летний легионер вернулся в общую группу "оранжево-черных" и уже провел полноценную тренировку с одноклубниками.

Напомним, у Соломона были хронические проблемы со здоровьем и он вынужден был ложиться под нож. Операцию провели в США – игрок восстанавливался за океаном и в Израиле. Как следствие, он пропустил первый сбор Шахтера, а на втором – первую неделю занимался индивидуально.

Напомним, в текущем сезоне Манор провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с дончанами рассчитан до лета 2023 года и он не намерен его продлевать. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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