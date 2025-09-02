Вильярреал на своем официальном сайте объявил о подписании Манора Соломона на правах аренды. Израильский вингер ушел из Тоттенхэма в поисках стабильной игровой практики. Он призван заменить Йереми Пино, который покинул Вильяреал ради Кристал Пэлас.

Прошлый сезон Соломон провел в Лидсе на правах аренды. Там он забил 10 голов и оформил 13 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

Теперь он сыграет против Тоттенхэма в Лиге чемпионов. В первом туре основного этапа Вильярреал встретится именно со "шпорами".